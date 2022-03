Ucraina, altri 95 profughi accolti a Santena e Bussoleno

Anche in provincia continua la mobilitazione per accogliere i profughi ucraini, soprattutto donne e bambini, in fuga dagli orrori della guerra. Sono quasi un centinaio – 95 per la precisione – le persone che grazie agli sforzi dei volontari, nelle ultime ore sono riuscite a raggiungere la Val di Susa e Santena.

LO SLANCIO DI SANTENA E DEI COMUNI VICINI

Prima sono scappati dall’Ucraina alla Polonia. Poi sono arrivati in autobus a Chieri, Carmagnola e paesi vicini: sono 62 profughi “sbarcati” fra sabato e domenica per poi essere distribuiti fra i comuni che hanno disponibilità ad accoglierli. I primi 26 arrivano da Leopoli, dove sono stati recuperati dai salesiani di Chieri: all’andata hanno portato i viveri raccolti in città, al ritorno avevano donne e bambini ucraini. Ora vivono nell’oratorio di San Luigi, nelle stanze solitamente utilizzate per i senzatetto. Altri 36 fra donne, bambini e ragazzi sono stati raccolti a Lublino (Polonia) e portati in salvo dalla “missione” organizzata da Davide Nicco, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. Domenica, all’arrivo a Santena, i profughi sono stati accolti dai sindaci dei comuni che hanno accettato di accoglierli: Carmagnola, Poirino, Carignano, Osasio, Pancalieri, Trofarello, Santena e Villastellone. «Ringraziamo le famiglie che hanno aperto le loro case e gli sponsor che hanno coperto i costi della missione – sottolinea Nicco – E’ un gesto di grande generosità per persone disperate, che hanno raccontato di case abbandonate, famiglie divise, civili presi di mira dai cecchini e bambini morti sotto le bombe».

A BUSSOLENO SI MUOVE LA CROCE ROSSA

I primi profughi ucraini sono arrivati anche in Valsusa, al polo logistico della Croce Rossa di Bussoleno: «Attualmente abbiamo 33 ospiti, per la maggior parte bambini e soggetti fragili», spiega il direttore della Croce Rossa, Michele Belmondo. Presso il polo logistico gestito dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Susa, sono arrivate le prime famiglie, scappate dalla guerra in Ucraina. «Il polo logistico Valle di Susa è coinvolto nel dare una risposta all’emergenza umanitaria legata all’arrivo dei profughi ucraini. Le attività sono gestite dalla Protezione Civile della Regione Piemonte con il coinvolgimento delle Istituzioni. La Croce Rossa di Susa dà la possibilità a chi volesse contribuire in modo diretto nelle attività di assistenza, di diventare volontario temporaneo della Croce Rossa. Questa opportunità è rivolta a personale sanitario e a persone con ottima conoscenza della lingua russa/ucraina. Inoltre, è possibile effettuare le donazioni, senza dimenticare la raccolta alimentare», precisa Belmondo.