Uccisi 24 cinghiali in 7 giorni, ma c’è qualcuno che li nutre

Ormai la presenza dei cinghiali a San Mauro Torinese è una vera e propria emergenza. Ungulati nei pressi del cimitero, cinghiali vicino alle isole ecologiche, cinghiali dappertutto. Il tema, lunedì sera, è sbarcato in consiglio comunale grazie all’interrogazione presentata dall’esponente di Fratelli d’Italia (minoranza), Daniele Cerrato che ha chiesto conto all’amministrazione su come intenda muoversi. Intanto le battute di caccia dei giorni scorsi, hanno permesso ai cacciatori autorizzati di abbatere ben 24 cinghiali nelle campagne vicine a San Mauro Torinese. Solo qualche giorno fa erano stati avvistati dei cinghiali al cimitero e erano state trovate alcune ciotole lasciate lì per loro, per nutrirli. Pochi giorni prima era stata distrutta, sempre dagli ungulati, un’area ecologica. Qualche mese fa, poi, i cinghiali erano stati avvistati davanti al Cinema Gobetti, sul Ponte Vecchio e in moltissime altre aree della città. La proliferazione abnorme e incontrollata degli animali selvatici è ormai una vera e propria emergenza. I cinghiali in particolare, oltre a essere una delle maggiori cause di danni alle coltivazioni agricole, hanno determinato un sensibile aumento degli incidenti stradali in zona.