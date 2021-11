Uccise padre violento, Alex Pompa a processo. Il pm: “Costretto a chiedere 14 anni di carcere”

La Procura di Torino chiede 14 anni di reclusione per Alex Pompa, il giovane che la sera dello scorso 30 aprile 2020 uccise a coltellate il padre Giuseppe, operaio 52enne, in un appartamento di Collegno, nel Torinese, per poi costituirsi ai carabinieri.

IL PM: “PADRE AGGRESSIVO, MA NON MERITAVA DI MORIRE”

A spiegare la richiesta è stato il pubblico ministero Alessandro Aghemo, intervenuto davanti alla Corte d’Assise: “Non ci sono dubbi che Giuseppe Pompa fosse aggressivo, ossessivo e problematico. Atteggiamenti sicuramente ingiustificabili, ma che non meritavano di essere pagati con la morte. Aveva bisogno di aiuto psicologico. Mi vedo però costretto a chiedere una pena così elevata, il codice mi impedisce di fare diversamente e di far prevalere le numerose attenuanti del caso”.

“DISTORSIONE INTERPRETATIVA”

Il magistrato ha ripreso le testimonianze ed i racconti della famiglia di Alex, della mamma Maria e del fratello Loris. Varie sarebbero le divergenze che avrebbero portato ad una distorsione interpretativa del caso: “Non c’era realmente la sensazione che il padre potesse passare in quel momento dalle parole all’azione”. Le angherie, infatti, andavano avanti da giorni e “non ci sono prove proprio in quel momento ci fosse una minaccia seria, o che Giuseppe Pompa stesse andando in cucina a prendere un coltello” (cosa che, dalla testimonianza di Alex, alla decisione di attaccare fatalmente il padre).

(in foto: Alex Pompa, immagine d’archivio)