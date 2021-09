Uccise moglie e figlio di 5 anni a Carmagnola: si suicida in carcere

Uccise la moglie ed il figlio di appena cinque anni in un appartamento di Carmagnola, nel Torinese: Alexandro Riccio, 39 anni, si è suicidato in carcere nella notte tra sabato e domenica.

Il duplice omicidio risale allo scorso 29 gennaio: Riccio uccise la moglie Teodora Casasanta ed il figlioletto Ludovico nel sonno con 23 coltellate. Subito dopo tentò il suicidio gettandosi dal balcone di casa, non riuscendoci: fu così portato all’ospedale Molinette di Torino per le cure.

Trasferito al termine di queste in carcere, il 39enne si è tolto la vita ieri impiccandosi con i pantaloni della sua tuta ad un’inferriata della cella, mentre il compagno dormiva. La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo, per il momento a carico di ignoti.

(in foto: Alexandro Riccio e la moglie Teodora Casasanta, da Facebook)

