Uccise il padre violento, in aula Alex: “Era indemoniato, ero sicuro ci avrebbe ammazzato tutti”

“Era indemoniato, incontrollabile. Quando è andato in cucina, verso il cassetto dei coltelli, ero sicuro che ci avrebbe ammazzato tutti”. Parole di Alex Pompa, il 19enne che il 30 aprile 2020 uccise il padre Giuseppe in un appartamento di Collegno, nel Torinese.

“CI DICEVA: VI FACCIO A PEZZI”

Il giovane, accompagnato dall’avvocato Claudio Strada, dal fratello Loris e dalla mamma Maria, ha raccontato ai giudici della Corte d’Assise di Torino la sua versione sui fatti accaduti quella sera. “Aveva gli occhi fuori dalle orbite, ci diceva ‘vi faccio a pezzi’, ‘vi trovano in un fosso’. Eravamo sempre più preoccupati per mia madre, ogni sera l’abbracciavamo pensando che il mattino dopo forse non l’avremmo rivista”.

“E’ STATO L’ISTINTO DI SOPRAVVIVENZA”

Un clima di continue violenze domestiche e minacce di morte, che avrebbero portato Alex alle 34 coltellate con le quali ha ucciso il padre: “E’ stato l’istinto di sopravvivenza. Ero convinto che ci avrebbe ammazzato per davvero, così sono intervenuto. Da quel momento non ricordo più nulla”.

(in foto: Alex Pompa e l’avvocato Claudio Strata dopo l’esame di maturità)