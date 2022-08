Uccide la moglie a bastonate nella camera da letto dopo la lite sulla figlia

«La vita è dura». E’ una frase che scriveva spesso su Facebook, Silvana Arena, pensionata di 73 anni, uccisa ieri dal marito, Giovenale Aragno. Parole che forse nascondevano un malessere. Ieri mattina l’uomo, di sei mesi più giovane, ha ammazzato la moglie colpendola con un bastone sulla testa, più volte. «Aiuto, aiuto!», le urla di Silvana, che da tempo sopportava un clima domestico pesante, per via di un marito descritto dai vicini come «una persona strana e schiva», sono state udite poco dopo le dieci di mattina. Dal primo piano di via Natale Sandre 14, fino alla strada, una piccola via di una zona residenziale di Venaria, defilata e silenziosa. I carabinieri hanno portato via Aragno in manette verso le 14. «Sono stato io», ha mormorato prima di chiudersi nel silenzio.

Il movente non è chiaro, ma i familiari sentiti finora – e altri testimoni – confermano che i litigi erano frequenti tra i due coniugi, sposati ormai soltanto sulla carta, ma «di fatto separati in casa». A generare la furia dell’assassino, sarebbe stato un motivo ricorrente: l’uomo, secondo la moglie, non si sarebbe preso cura a dovere di una delle due figlie, una 46enne che vive in una comunità a Terni. In particolare, Aragno, ex rappresentante di commercio, originario di Fossano, non avrebbe mandato denaro alla figlia bisognosa. In compenso l’uomo avrebbe speso molto per sé e per le sue biciclette. «Ne aveva una cantina piena», dice un residente.

Silvana Arena, nata a Cuneo, madre di due figlie, è stata trovata riversa a terra in camera da letto, vestita. Il volto coperto di sangue e trasfigurato dalla violenza tanto che, all’inizio, non è stato facile identificarla. Deve avere lottato Silvana, prima di morire. A terra ci sono segni di sangue in altre stanze. È probabile che lui abbia iniziato a colpirla in cucina, che lei sia fuggita in bagno, e poi in camera da letto, dove lui ha infierito con i colpi sulla testa. La richiesta di aiuto della donna è stata sentita da alcune passanti. Le finestre dell’appartamento, al primo piano di una palazzina rivestita di mattonelle lucide sul tono chiaro del marrone, erano tutte aperte. «Saranno state le dieci e qualcosa – racconta una vicina – ho sentito gridare fortissimo. Erano alcune signore che facevano una passeggiata nella via, che hanno sentito Silvana che chiedeva aiuto dalla finestra. E hanno chiamato subito il 112, poi si sono messe a piangere». La seconda chiamata al 112 l’ha fatta l’assassino: «Venite, ho colpito mia moglie». Ma non ha detto la parola «uccisa».

È tarda mattinata quando i militari di Venaria varcano il cancelletto di ferro del palazzo “uno” di via Sandre 14. Calpestano il giardino condominiale con l’erba tagliata all’inglese tra le file simmetriche di pini che separano la strada dal palazzo anni Settanta. C’è silenzio nella zona, dove altre costruzioni gemelle sono sorte davanti e di fianco, in un quartiere dove non ci sono negozi, solo case. I carabinieri di Venaria intervengono con il nucleo radiomobile e operativo. Dopo un sopralluogo in casa, raccolgono tracce anche in giardino. Poi, sull’auto, portano via in manette Aragno, seduto col capo chino. Nato a Fossano e residente da anni a Venaria, il settantenne è conosciuto nel quartiere per la sua passione per il ciclismo. È in pensione da anni. Non ha molti amici, dicono. «Era fin troppo gentile, ma era solo apparenza», commenta Roberta, una vicina. Silvana è morta subito, tramortita da una violenza brutale. Le liti erano frequenti, confermano in molti. Non esistono denunce di lei contro di lui per maltrattamenti e il loro disaccordo non era mai sfociato in separazione. «Ultimamente non parlavano più con nessuno», racconta un uomo che vive nella via. Lei si vedeva poco anche perché, a causa di qualche problema di salute, camminava male. Stava seguendo un percorso di fisioterapia. Lui invece ogni mattina inforcava una delle sue bici da collezione e partiva per lunghi allenamenti, in pianura o in montagna. «Di fatto erano separati in casa da molti anni – racconta una vicina abbassando la voce – in quell’alloggio da molto tempo nessuno poteva entrare, non posso dire di più». Forse l’assassino potrà chiarire molte cose, se risponderà oggi al gip di Ivrea all’udienza di convalida. Silvana poteva uscire poco, ma scriveva molto su Facebook, tra foto di fiordalisi, immagini del Papa e richiami alle canzoni di Stevie Wonder. «Ciò che non ti uccide ti fortifica», il suo motto. Quattro giorni fa, ha lasciato un post: «Una persona non sceglie se essere buona o cattiva, spesso si adegua a come viene trattata». Silvana amava le sue figlie immensamente. E le amiche, a cui ogni mattina augurava il buongiorno. Dai suoi scritti trapela un senso di dolore: «Non è vero che tutto passa e se ne va. Ci sono cose che ti resteranno dentro per sempre».