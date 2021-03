In preda ai fumi dell’alcol, al culmine di una lite, picchia la moglie sotto gli occhi del figlio piccolo. Arrestato. E’ successo a Moncalieri, dove i carabinieri del locale distaccamento dell’Arma hanno ammanettato un marocchino di 48 anni.

AGGREDISCE ANCHE I CARABINIERI

All’arrivo dei militari dell’Arma, lo straniero si è scagliato anche contro di loro venendo in breve immobilizzato. La vittima, che non ha riportato gravi ferite, è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.