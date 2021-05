Ubriaco o maldestro? Vuole parcheggiare la moto in garage, ma finisce più volte a terra!!

O è ubriaco o è maldestro. Giudicate voi. Il tizio ripreso in questo video, è in sella ad una moto e sta per entrare in garage quando, all’improvviso, perde l’equilibrio e cade goffamente a terra. Allora si rialza, prova a risollevare la “due ruote” ma…niente da fare! Eccolo ricascare dal lato opposto. Pensate sia finita qui? Macché: il centauro si risolleva, fa due passi in garage, come a voler ritrovare forza e coraggio, poi torna sui suoi passi e prova nuovamente a tirar su la moto. Risultato: cade di nuovo giù, sul selciato!! Che dire? Un filmato tutto da ridere…