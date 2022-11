Ualà Assistance: il nuovo prodotto di assistenza per la casa studiato da Europ Assistance per i clienti di Go On

Dalla partnership tra Go On Srl e Europ Assistance VAI Spa nasce Ualà Assistance, un prodotto di assistenza per aiutare a risolvere tutti gli imprevisti domestici che possono capitare nella vita di tutti i giorni. Tre sono i moduli che compongono il prodotto, studiati per facilitare il percorso di scelta dei clienti: Go Luce, che prevede l’intervento di un’elettricista, Go Gas per quello di un idraulico e Go Casa Plus, per l’intervento di una serie di artigiani a seconda delle necessità.

È possibile richiedere fino ad un massimo di tre interventi per ciascun servizio sopra elencato.

Nel prodotto è incluso anche un servizio di supporto IT per qualsiasi problematica legata ai device tecnologici e la pulizia degli stessi in caso di malware o virus.

Tutti i servizi possono essere attivati attraverso il numero verde dedicato oppure digitalmente tramite il QR Code presente sulle condizioni di uso erogate al cliente al momento della vendita.

“Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione – commenta Marco Viavattene, Direttore Commerciale di Go On Srl – che testimonia ancora una volta la nostra volontà nel non arrestarci e diversificare il mercato secondo le necessità dei nostri clienti, introducendo un prodotto che, grazie ad Europ Assistance Vai Spa, può essere di grande aiuto per le case degli italiani. Crediamo fortemente nei risultati di tale progetto nato dalla partnership con una società forte e solida, leader in Italia nell’ assistenza privata”.

Il prodotto diventa dunque una chiave di svolta per la vita in casa delle persone e ben si sposa con i prodotti e servizi che attualmente Go On Srl offre già ai suoi clienti.