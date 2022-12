Tutto pronto per il Capodanno: varchi, orari e artisti sul palco

Da “Nuova ossessione” a “Mai dire mai”, passando per “Tsunami” e tante altre canzoni famose che hanno reso grandi i musicisti nostrani che tra poche ore animeranno Torino con il ritorno del capodanno all’aperto dopo la pandemia. Sul palco di piazza Castello, saliranno i Subsonica, una delle band italiane più amate del panorama underground e mainstream, per il loro stile unico che unisce alternative rock, elettronica e pop. Tra il rap e il cantautorato si colloca invece Willie Peyote, con la sua tagliente ironia, provocatoria e di denuncia sociale. Non mancheranno certo gli Eugenio In Via Di Gioia, un unicum nel panorama italiano capaci di unire canzoni, attivismo, riflessioni critiche e azioni concrete su ambiente e società. E ancora: Beba, all’anagrafe Roberta Lazzerini, classe 1994, volto femminile del rap torinese e nazionale; Ginevra, cantante, musicista, autrice, classe 1993, debuttante a Sanremo 2022, e infine il collettivo Cantafinoadieci, che riunisce Irene Buselli, Anna Castiglia, Cheriach Re, Rossana De Pace e Francamente, cantautrici che provengono da cinque diverse città italiane ma che a Torino si sono conosciute. La serata verrà condotta dall’attrice e presentatrice Sara D’Amario. L’evento, battezzato “ToLovesYou” è organizzato dalla Città di Torino con Turismo Torino e Provincia e realizzato da Cooperativa Culturale Biancaneve. Il pubblico potrà accedere in piazza Castello a partire dalle 19 di questa sera, attraverso una serie di varchi controllati da personale specializzato e posizionati su tutte le vie che portano in piazza. All’ingresso di ogni varco sono stati predisposti controlli di sicurezza per impedire l’ingresso di oggetti vietati quali bottiglie di vetro, lattine, materiale ingombrante e oggetti potenzialmente pericolosi come ad esempio bombolette spray, aste o bastone.

Ma il Capodanno non verrà festeggiato pubblicamente soltanto in piazza Castello, ma anche a teatro e in discoteca. Casa del Teatro Ragazzi ospiterà “Illusion Magic Show” uno spettacolo teatrale con brindisi di mezzanotte, accompagnato da un buffet adatto a tutti. Alle 23.30 presso il Teatro Alfieri va in scena “Il soldato fanfarone”. “Trappola per topi” verrò rappresentato all’Erba. mentre Tedacà ospiterà “Whiskey e Soubrette”. Altri spettacoli sono previsti anche al Teatro Astra, al Gioiello, al Cardinal Massaia e al Piccolo Teatro comico. Non mancheranno di certo numerose serate danzanti in discoteca, dal The Beach ai Murazzi, all’OffToic di fianco al Campus Einaudi, dall’Hiroshima Mon Amour al Pick-Up, dal Gran Galà al Mokai al Bunker, dal Supermarket all’Audiodrom e tante altre.