TUTTO IN TV. Vigilia con “Il Volo” a Gerusalemme in concerto

In esclusiva e in prima serata su Canale 5, sabato 24 dicembre imperdibile appuntamento con “Il Volo – Natale a Gerusalemme”. Una serata unica nel suo genere che unisce l’inconfondibile voce del trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto e la suggestiva atmosfera della Terra Santa che fa da sfondo all’emozionate concerto proprio nel periodo delle festività natalizie. Sul palco, situato alle porte di Gerusalemme sotto la Torre di Davide, il Volo si esibirà, accompagnato dall’Orchestra Filarmonica della Franciacorta, nei tradizionali brani natalizi, senza dimenticare i classici pezzi che hanno reso il gruppo celebre e amato in tutto il mondo. Tra questi, anche la cover del celebre brano “Happy Xmas (War is over)” di John Lennon e Yoko Ono, ultimo regalo del trio ai fan.