TUTTO IN TV. Su RaiPlay “Mare Fuori 3”

Ritorna “Mare Fuori”, il prison drama arrivato alla terza stagione, che ha appassionato il pubblico young adult italiano e internazionale risultando tra le serie più apprezzate degli ultimi anni. Le nuove puntate della serie verranno rilasciate mercoledì 1° febbraio sulla piattaforma streaming RaiPlay e dal 15 verrà trasmessa su Rai 2. Tra i grandi nomi del cast, su tutti spicca quello di Carolina Crescentini, che veste i panni di Paola Vinci, la direttrice dell’Istituto di Pena Minorile. Sul suo personaggio, l’attrice ha parlato in un’intervista rilasciata a “Libero”, dichiarando: «Posso dire che interpretandola quest’anno ho pianto tanto. Sia in fase di lettura della sceneggiatura che sul set». Sulla prossima stagione, la Crescentini ha detto: «Succedono molte cose al mio personaggio e molto emozionanti. Sia sul piano della sua vita, nel suo rapporto con Massimo che, diciamolo, è un gran guaio, se teniamo presente il carattere non facile di Paola e la situazione complicata in cui è lui». La personalità della direttrice Paola Vinci è in piena evoluzione e Carolina Crescentini conclude: «È una donna con una forte etica e dal passato complesso che la rendono una donna complicata anche nel rapporto con le sue emozioni o con gli ostacoli da affrontare. Ma l’impatto più forte su di lei e le emozioni più grandi che la coinvolgeranno saranno quelle che hanno a che fare con i ragazzi. Ormai si può quasi dire che lei è diventata qualcos’altro».

Da Corinna Negri a Paola Vinci

Paola Vinci è solo l’ultima interpretazione in ordine di tempo che ha reso celebre Carolina Crescentini. Indimenticabile su tutte, quella nella serie cult “Boris”, in cui i personaggi fanno parte di un set cinematografico e la Crescentini veste i panni di Corinna Negri, la raccomandata protagonista de “Gli occhi del cuore”, dalle scarse doti recitative ed eterna fonte di disperazione del regista René Ferretti, che la definisce quindi “cagna maledetta”, un appellativo indimenticabile per i fan della serie. Carolina ha inoltre preso parte a diverse grandi produzioni, come “Notte prima degli esami” nel 2007, le fiction Rai “Provaci ancora Prof!” e “I bastardi di Pizzofalcone”, fino alla più recente serie Netfilx “Tutto chiede salvezza”. Carolina Crescentini ha collaborato con registi del calibro di Ferzan Ozpetek, Paolo Genovese, Gabriele e Silvio Muccino, vincendo anche un “Nastro d’argento” come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione in “20 sigarette”.