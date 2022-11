TUTTO IN TV. Su Netflix “The Crown 5”

Arriva su Netflix l’attesissima quinta e penultima stagione di “The Crown”. Una delle novità riguarda sicuramente il nuovo cambio di cast: infatti la Regina Elisabetta II e gli altri protagonisti saranno interpretati per la terza volta da attori diversi. Imelda Staunton sarà la Regina, prendendo le redini da Olivia Colman che a sua volta aveva ereditato la parte da Claire Foy. Jonathan Pryce interpreterà il Principe Filippo, mentre Dominic West avrà il ruolo del Principe Carlo. La Principessa Diana sarà interpretata da Elizabeth Debicki, mentre Lesley Manville vestirà i panni della Principessa Margaret. Come le precedenti stagioni, anche la quinta avrà dieci episodi, che saranno tutti rilasciati dalla piattaforma streaming a partire dal 9 novembre.

I nuovi episodi: la trama

Con l’inizio del nuovo decennio, la famiglia reale si trova davanti alla più grande sfida mai affrontata mentre il popolo mette in dubbio apertamente il suo ruolo nella Gran Bretagna degli anni ’90. Prossima al 40° anniversario della sua ascesa al trono, la regina Elisabetta II riflette su un regno che ha incluso nove primi ministri, l’avvento della televisione per le masse e il tramonto dell’Impero britannico. Ma nuove sfide si delineano all’orizzonte. Il crollo dell’Unione sovietica e il trasferimento della sovranità di Hong Kong segnalano un cambiamento radicale nell’ordine internazionale e presentano sfide e opportunità alla monarchia… ma nuovi problemi emergono non lontano da casa. Il principe Carlo spinge la madre ad acconsentire al divorzio con Diana, gettando le basi per una crisi costituzionale della monarchia. La vita sempre più separata tra marito e moglie alimenta numerosi pettegolezzi. Quando lo scrutinio dei media si intensifica, Diana decide di prendere il controllo della situazione e infrange le regole familiari pubblicando un libro che mina il sostegno di Carlo da parte dell’opinione pubblica e mette in piazza le divergenze all’interno del Casato di Windsor.