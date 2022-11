TUTTO IN TV. Si torna a ridere con “Zelig”

Tra novità e tradizione torna “Zelig” con una nuova edizione. Dopo il grande sucesso di ascolti, fatti registrare nella scorsa stagione, sul palco del Teatro degli Arcimboldi tornano i più grandi campioni della risata, come Mago Forest, Ale & Franz, Teresa Mannino e Maurizio Lastrico, i quali si alteneranno a nuovi talenti, pronti a far divertire gli spettatori. Alla conduzione, confermata l’ormai storica e collaudata coppia composta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Al momento, il cabaret è previsto per tre prime serate su Canale 5 a partire da mercoledì 9 alle 21.20, ma potrebbero diventare di più in caso di un riscontro positivo da parte del pubblico.