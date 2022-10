TUTTO IN TV. Rai Movie festeggia i 70 anni di Benigni

La Rai celebra Roberto Benigni, nella settimana in cui l’autore de «La vita è bella» compie 70 anni. Su Rai Movie un recupero straordinario: un’ampia selezione delle sue partecipazioni al programma «L’altra domenica» nei panni di uno stralunato critico cinematografico. Trasmesse nella stagione 1978/79, le recensioni di Benigni erano precedute dalla visione di una clip del film della settimana e si sviluppavano in un dialogo fra il comico e il conduttore Renzo Arbore, che interveniva fuori campo. Ovviamente il discorso deragliava su argomenti diversi ed esilaranti, seguendo l’ispirazione del momento e i geniali duetti di Benigni con uno sparring partner d’eccezione come Renzo Arbore. L’appuntamento è su Rai Movie, da lunedì 24 a venerdì 28, alle ore 21.00.