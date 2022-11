TUTTO IN TV. Parte la “caccia” a Rkomi

E’ stato tra le rivelazioni di Sanremo 2022 e ha poi legato il suo nome ad “X Factor“, sedendosi al tavolo dei giudici al fianco di Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D’Amico: è Rkomi. Il cantante si appresta ad affrontare una nuova avventura televisiva da protagonista, partecipando insieme al collega e amico Irama alla terza edizione di “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo”, pronta a scattare su Prime Video a partire da giovedì 17 novembre. I due si ritroveranno dopo il grande successo riscosso insieme con il brano “5 gocce”. In arte Rkomi, Mirko Manuele Martorana è partito dal quartiere popolare di Calvairate, a Milano, alternando la musica a diversi lavori, tra cui il lavapiatti, il muratore e il cameriere, ma la passione per le sette note non l’ha mai abbandonata, fino a raggiungere la vetta delle classifiche con l’album “Taxi Driver”, diventato il più venduto del 2021 e del primo semestre di quest’anno. Lo stesso Rkomi, ha raccontato in un’intervista al “Corriere della sera” il suo passato difficile: “A 18 anni ero uno sbandato, guardavo il mondo con gli occhi sbagliati, ho sempre pensato che la vita ce l’avesse con me per via delle poche possibilità economiche che avevamo, ero arrabbiato, vedevo quel colore nero ovunque”. Poi la grande svolta: “I primi anni di successo li ho vissuti anche in modo stupido, forse era giusto così, ma un po’ di soldi li ho sperperati: vestiti, viaggi e divertimenti. Ora ho comprato una casa, ho la mia macchina, sto attento a come amministrare i miei guadagni”.