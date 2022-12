TUTTO IN TV. Natale con Alberto Angela

È il simbolo della divulgazione in tv, un ruolo ereditato da suo padre Piero, scomparso lo scorso agosto all’età di 93 anni: parliamo di Alberto Angela, pronto ad entrare nelle case degli italiani durante la notte di Natale. Sotto l’albero infatti, c’è “Stanotte a Milano”, che andrà in onda il 25 dicembre in prima serata su Rai 1. In una sera, Alberto Angela ci mostrerà l’unicità del nostro vivere, noi davanti al nostro essere. Tutti davanti ai capolavori del Bel Paese, immersi nel silenzio e avvolti dalle bellezze del nostro tempo: le grandi e le piccole città, i personaggi storici e gli eroi quotidiani, i capolavori dell’arte e gli angoli inediti. Tutto girato di notte perché la notte è l’unico momento possibile per osservare un lato diverso delle cose, per scoprire un volto nascosto, mai visto. Di notte la città, l’arte, l’uomo cambia volto. Siamo soli. Solo noi davanti ai capolavori, davanti a posti bellissimi. Protagonista della puntata natalizia, sarà Milano, in un viaggio in cui Angela accompagnerà gli spettatori con la professionalità e il garbo che lo contraddistingono nei luoghi d’arte più belli e affascinanti della città meneghina. Mentre l’attesa per la puntata cresce di giorno in giorno, lo stesso Alberto Angela ha dato appuntamento ai suoi follower attraverso i suoi canali social: «Che fate la sera di Natale? Ci vediamo la sera del 25 dicembre». Messaggio accompagnato da uno scatto del divulgatore con il celebre “Duomo” di Milano alle sue spalle.

Il ricordo del padre: «È il primo Natale senza di lui»

A qualche mese di distanza dalla scomparsa di suo padre Piero, Alberto lo ha ricordato in un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi”: «Si sentirà la mancanza di mio padre. È il primo Natale senza di lui. Ma saremo più uniti di prima. Accanto a mia madre, che è una donna forte». Dopo essere sbarcato in tv, seguendo le orme di Piero, in molti lo vorrebbero al timone dello storico programma scientifico “Superquark”, trasmissione condotta dal padre per 29 edizioni: «Vedremo. Finora sono stato impegnato con i miei programmi». Sempre in ricordo del padre, Alberto ha parlato del podcast “Piero Angela in Jazz”, uno degli ultimi impegni di suo padre, che sarà disponibile su “RaiPlay Sound” dal 22 dicembre: «Provo molto orgoglio a sentire quei 12 brani al pianoforte. Io l’avevo sempre spronato a farlo. Gli dicevo: “Lo meriti tu e chi potrà ascoltarti”. Ma lui voleva che l’esecuzione fosse perfetta, non si sentiva mai pronto, voleva allenarsi. E nessuno di noi avrebbe potuto immaginare che lo avrebbe fatto poco prima di andarsene. È stato ammirevole, eroico».