TUTTO IN TV. Lorella Cuccarini sarà… cattiva!

Conduttrice, ballerina, cantante e attrice: Lorella Cuccarini è molto più che una showgirl. A otto anni distanza tornerà protagonista nella seconda edizione del musical “Rapunzel”, la fiaba dei fratelli Grimm riscritta da Maurizio Colombi che nel 2014 aveva riscosso un grandissimo successo con oltre 150 mila spettatori in tutta Italia, debutterà il 2 dicembre al Teatro Brancaccio di Roma, nel quale Lorella vestirà i panni della perfida madrina Gothel. La stessa Cuccarini ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa esperienza, queste le sue parole: «È proprio bello per me tornare in teatro. L’ho scoperto nel 1997 con “Grease” e da allora, pur con qualche pausa per la televisione, non mi sono mai fermata». La showgirl è infatti da tre anni impegnata nel ruolo di coach di “Amici”, prima di danza e nelle ultime due edizioni di canto, al fianco dei “colleghi” Arisa e Rudy Zerbi, è ora pronta a tornare in scena: «Ora, dopo tre anni di stop a causa della pandemia, avevo proprio voglia di riabbracciare un pubblico “vero”. Sì, dietro lo schermo della tv so che ce n’è tanto, ma la magia del palcoscenico è proprio vedere gli occhi degli spettatori, sentire gli applausi, le risate. Un’emozione impagabile». Lorella si trasformerà quindi in una “cattiva”, un ruolo che: «Non avevo mai interpretato», confessa. Un personaggio che però è meno semplice di quanto possa apparire: dietro all’apparente malignità, si nascondono infatti profonde ferite.

La genesi dello spettacolo tutto italiano

Nel maggio del 2014 Alessandro Longobardi conobbe Maurizio Colombi regista, autore milanese che stava sviluppando un nuovo progetto. Da quell’incontro, in un bar vicino alla stazione di Milano, si pose il seme che diede i suoi frutti, come il ritorno della splendida Lorella Cuccarini in teatro, la nascita del Centro di produzione “Viola” e della squadra di professionisti che mise la sua sede operativa nel prestigioso Teatro Brancaccio e nel nascente spazio Impero, dove furono realizzate nel tempo sale prova e un’accademia di teatro. In questa seconda edizione, si conferma quindi il gruppo creativo della prima andata in scena nel 2014, che mantiene intatta la sua armonia e dà valore alla tradizione delle esperienze artistiche e artigianali nostrane. “Rapunzel” è un musical tutto italiano, scritto da un gruppo di autori diretti da Maurizio Colombi ed è una versione della celebre fiaba dei fratelli Grimm che viene rielaborata trasformando Gothel, sorella di Grethel e matrigna di Rapunzel, in protagonista principale e trasponendo tutta l’opera nel genere musical.