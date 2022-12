TUTTO IN TV. LOL Xmas Special

Lo speciale natalizio di “LOL: Chi ride è fuori” chiama a raccolta, per una puntata unica, sei tra i protagonisti più amati delle prime due edizioni, che rivivranno l’esperienza del comedy-show in un’atmosfera tutta natalizia. Fedez torna nel suo ruolo di host e giudice, osservando dalla control-room gli “sfidanti” Mara Maionchi (per la prima volta nel ruolo di concor rente), Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo. Formula che vince non si cambia, quindi valgono le regole di sempre, ma l’esperimento durerà 4 ore: alla prima risata, il comico riceverà prima il cartellino giallo dell’ammonizione e poi quello rosso dell’espulsione dal gioco. Il montepremi finale di 100mila euro sarà devoluto in beneficenza.