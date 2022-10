TUTTO IN TV. La Rai omaggia la Loren con “Per sempre Sophia”

Vera e propria incarnazione perfetta del divismo italiano, amata dal pubblico italiano e mondiale, Sophia Loren è partita dal cinema popolare per raggiungere la fama internazionale. Diretta da registi italiani come Vittorio De Sica, Francesco Rosi, Mario Monicelli, Dino Risi, Ettore Scola e da registi stranieri, solo per citarne alcuni, come Sidney Lumet, Charlie Chaplin, e George Cukor, Robert Altman. Un numero considerevole di premi, con i quali è stata consacrata come una vera stella del cinema. Da martedì 1° novembre alle 21,10 su Rai Movie, parte il ciclo di dodici film “Per sempre Sophia – Omaggio a Sophia Loren”, sei appuntamenti con doppio spettacolo, in prima e seconda serata. Si parte con “La bella mugnaia” del 1955 diretto da Mario Camerini.