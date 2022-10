TUTTO IN TV. Inverso – The Peripheral

Al via su Prime Video una nuova serie fantascientifica “Inverso – The Peripheral”, con il primo episodio che debutterà il 21 ottobre, mentre quelli successivi saranno disponibili ogni venerdì fino al 9 dicembre 2022. La storia è ambientata nel 2023, Flynne Fisher, interpretata da Chloe Grace Moretz, vive in un piccolo paese nelle Blue Ridge Mountain con suo fratello Burton (Jack Reynor), veterano dei Marines, e la madre sul letto di morte. Con il peggiorare della salute della donna e con l’aumentare delle spese mediche, i Fisher cercano di arrotondare partecipando a delle simulazioni (“Sims”). I due fratelli condividono l’avatar di Burton gareggiando al posto di clienti facoltosi per superare le prove impegnative di alcuni giochi. Quando una missione va male, Flynne inizia a capire che il Sim è più reale di quanto avesse potuto immaginare. La Londra che esplora esiste nel futuro e l’anno è il 2099. La ragazza si troverà davanti a molti misteri. Il principale: c’è qualcuno che la vuole morta. Chi e perché?