TUTTO IN TV. Insinna riparte con “L’Eredità”

Per il quarto anno, Flavio Insinna sarà alla guida de “L’Eredità”, il game show del preserale di Rai 1, pronto a tornare tutti i giorni nelle case degli italiani con la ventunesima edizione, a partire dal 31 ottobre alle 18.45. Il conduttore ha raccontato a “Tv Sorrisi e Canzoni” le sensazioni prima del nuovo debutto: «E’ un po’ come la “prima della prima” a teatro. C’è quella sana adrenalina, l’ansia del debutto perché anche se il programma viene da anni di successi nessuno di noi dà niente per scontato. Per fortuna, però, ancora non andiamo in onda e già arrivano mail e lettere dei telespettatori». Successivamente, Insinna si concentra sull’amore del pubblico, come testimoniano gli ottimi ascolti dello scorso anno, che hanno registrato una media del 241% di share e 4,4 milioni di telespettatori: «Mi dicono che sentono la nostra mancanza e non vedono l’ora che torniamo. In frasi come “Mi fai tanta compagnia” o “Tu ceni a casa mia” c’è un senso di accoglienza, c’è il ritrovarsi nonostante i problemi. Sono parole che danno un senso a quello che facciamo». In chiusura, Flavio Insinna ha fantasticato su una sua potenziale vincita del montepremi. Per prima cosa sosterrebbe dei progetti solidali e creerebbe posti di lavoro, perché: «In quello c’è la dignità della persona», E ha poi concluso: «Poi, magari, qualcosina mi piacerebbe metterla da parte, visto che anche io mi sto avvicinando all’età della pensione».

Al via la ventunesima edizione de “L’Eredità”. AI timone del programma Flavio Insinna che, giunto al suo quarto anno di conduzione, sera dopo sera, terrà incollato al televisore il pubblico della rete ammiraglia. Accanto al conduttore la coppia dei “professori” composta dalle new entry dello scorso anno: Samira Lui e Andrea Cerelli. Dopo gli ottimi ascolti della passata stagione, il game show più longevo della televisione italiana torna proponendo due nuovi giochi con cui concorrenti e telespettatori dovranno misurarsi: “Chi, Come, Cosa” e “La Stoccata”, Il primo avrà per tema il mondo delle notizie curiose e impegnerà i concorrenti a scoprire dove si annidi la verità; il secondo regalerà una nuova sfida finale fra i due concorrenti rimasti: chi la vince sarà “Campione” e andrà a giocarsi il montepremi di puntata. Infatti, il percorso dei sette concorrenti si concluderà come sempre con il tentativo da parte del “Campione” di vincere il montepremi al gioco finale de “La Ghigliottina”.