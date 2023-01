TUTTO IN TV. Il ritorno di Lolita Lobosco

Un prezioso mix di esplosiva bellezza e intelligenza emotiva, mediterranea, vivace, empatica, in carriera: ecco Lolita Lobosco, vicequestore del commissariato di polizia a Bari. Una donna che, in un mondo ostinatamente maschile sceglie di rimanere se stessa. Luisa Ranieri torna a interpretare lo sfaccettato personaggio nato dalla penna di Gabriella Genisi. La seconda stagione andrà in onda su Raiuno per sei prime serate (due in più rispetto alla precedente), a partire dall’8 gennaio. Accanto a Luisa Ranieri ritroveremo Filippo Scicchitano, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Ninni Bruschetta e, naturalmente, Lunetta Savino nei panni di Nunzia, la mamma di Lolita. A loro si aggiunge Mario Squeglia, nel ruolo di Angelo.

UN’INDAGINE PERSONALE

La seconda stagione vedrà la protagonista impegnata su due fronti, le inchieste da condurre insieme alla sua affiatata squadra e il caso di omicidio che più le sta a cuore, quello del padre. Chiarito, infatti, che la morte di Petresine è opera della malavita organizzata che agiva nel porto di Bari, rimane da scoprire chi sia stato l’esecutore materiale del delitto. L’indagine si rivela tuttavia molto complessa. Qualcuno sembra avere interesse a non far avvicinare Lolita alla verità. Perché? Cosa si nasconde dietro a questo mistero? E Lolita riuscirà, infine, a risolverlo? Se sul lavoro le difficoltà sono molte, la vita privata della nostra protagonista non è meno complessa: alla gestione del fidanzamento con un uomo molto più giovane, Danilo (interpretato da Filippo Scicchitano), si aggiungono le preoccupazioni per Nunzia e il suo speciale rapporto d’amicizia con Trifone, i dissidi di Forte con la moglie Porzia e la nuova sfida di Esposito con la fidanzata Caterina, per non parlare dei disastri sentimentali dell’amica del cuore Marietta. Come se non bastasse, nella vita di Lolita si affaccia una vecchia conoscenza, la sua prima cotta, l’affascinante Angelo Spatafora. Come la prenderà Danilo? Ci sono forse nubi all’orizzonte?