TUTTO IN TV. Il ritorno di Drusilla Foer

Drusilla Foer ritorna con il suo programma “Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo”, in onda dal lunedì al venerdì alle 19.50 su Rai 2. Rilettura del format di grande successo che ha segnato la storia della TV italiana, l’Almanacco ritorna in una chiave leggermente rivisitata rispetto alla prima edizione fatta nel giugno scorso. Ci saranno nuove rubriche quotidiane con un divertente cast fisso che vede l’arrivo di Almanacchine, Almanacchini, Almanaccone e Almanacconi: personaggi che si aggiungono al già collaudato cast in studio a cominciare dall’irriverente cameraman “Romolo”. Inoltre l’aggiunta del pubblico, nel quale avrà un ruolo trascinante la fan di Drusilla Lilla (già nelle vesti di cuoca nelle puntate estive), darà maggior vigore e partecipazione alle performance in studio. Le personalità famose, che costelleranno ciascuna puntata, saranno presentate come l’”Appassionato del Giorno Dopo”, in base alle peculiarità delle passioni che le caratterizzano. Non mancheranno i contributi video fra l’educativo, come l’Educazione Civica spiegata dagli adolescenti, e il surreale come Capra Selvatica e le sue Erbe. Ritroveremo l’Osteopata che suggerirà facili esercizi fai da te. E poi, tra le novità, l’Esperta di curiosità cinesi, la Funeral Blogger e il velocissimo Astrologo. Il tutto sarà condito da riflessioni brillanti e sagaci da parte dell’”Anziana Soubrette” – come Drusilla è solita definirsi – che ci condurrà nel suo mondo fatto di ironia, di canzoni, di monologhi e di musica suonata al pianoforte in studio dal Maestro Loris Di Leo.

Il passaggio di testimone con Francesca Fagnani

Drusilla Foer ha parlato della nuova edizione del suo show a “Luce!”: «Adoro piombare a casa della gente mentre sta cenando. Ripartiamo a questo orario che trovo particolarmente affettuoso, un momento della giornata carino, durante il quale si cerca di allentare la tensione di quanto accaduto nelle ore dedicate all’attività quotidiana, ci si ritrova in famiglia in attesa di cenare tutti insieme ma ancora non si è schiacciati dal peso delle notizie in arrivo». Ad un anno di distanza dal grande successo ottenuto sul palco del Festival di Sanremo, dove è stata co-conduttrice per una serata e che le ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico, Drusilla ha voluto fare i suoi auguri a Francesca Fagnani, annunciata da Amadeus come una delle co-conduttrici della prossima edizione della kermesse. Questo il messaggio di Drusilla a “R101”: «Ho sentito che c’è lì una bionda che mi piace tanto. Francesca divertiti, fallo per qualcuno che ti è caro, che ti è simpatico, seduto sulla poltrona lì davanti, non ti preoccupare di niente. Divertiti».