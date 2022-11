TUTTO IN TV. Il nuovo show di Fiorello

Rosario Fiorello è pronto a dare la sveglia al pubblico italiano. Lo showman siciliano torna a condurre una trasmissione tutta sua in Rai dopo “VivaRaiPlay” del 2019. Oggi, infatti, arriva lo show mattutino “Viva Rai2” su RaiPlay e da lunedì 5 dicembre il programma approderà anche su Rai 2 dalle 7 alle 8.30. Il conduttore ha dato un assaggio del nuovo progetto in una diretta “Instagram”, rispolverando un suo grande classico, “l’edicola”, dove, sfogliando i quotidiani in un bar, le notizie venivano commentate dai presenti. Partita per gioco su YouTube, “Edicola Fiore” è diventato successivamente un programma prodotto da Sky dal 2011 al 2017. Fiorello si è detto entusiasta di questa nuova avventura, che seguirà quindi la falsariga dei suoi più classici programmi, come testimoniano le parole rilasciate all’Ansa: «Ringrazio la Rai, soprattutto Carlo Fuortes e Stefano Coletta, per avermi dato la possibilità di tornare in Rai e di farlo su Rai 2». Per lo showman non si tratta della prima volta sul secondo canale della tv pubblica: «È una scelta che mi rende felice, io amo le prime volte, anche se in realtà si tratta di un ritorno. Nel 1992 feci “Il nuovo Cantagiro” e oggi, dopo un lungo giro di 30 anni, approdo al mattino presto di Rai 2 con un progetto a cui tengo molto, e che come fu con “Viva Radio 2” e “Viva RaiPlay”, ha quel sapore gioioso di un nuovo inizio». Fiorello è pronto, come al solito, a sorprendere il pubblico televisivo.

La polemica con la redazione del Tg1

Il nuovo show di Fiorello, inizialmente previsto su Rai 1, ha incontrato la resistenza dei giornalisti del Tg1, facendo migrare la trasmissione dello showman sul secondo canale. La redazione del telegiornale diretto da Monica Maggioni ha infatti appreso con sconcerto la notizia, in quanto il programma condotto dal siciliano avrebbe occupato lo spazio di “TgUnomattina”, il Cdr ha rilasciato un comunicato, in cui si legge: «Sottolineiamo la battaglia fatta per ottenere quegli spazi e lo sforzo enorme compiuto da tutti noi sul mattino» … «Poniamo anche un’altra domanda: quali sono le motivazioni editoriali di tale scelta? Come si può pensare di interrompere il flusso informativo con un programma satirico, generando confusione nel pubblico a casa?». La risposta dello showman non si è fatta attendere, e con una battuta rilasciata all’Ansa, ha dichiarato: «Ringrazio i giornalisti del Tg1 per le parole di stima nei miei confronti, contenute nella lettera pubblicata ieri, e auguro loro di trovare le risposte e le soluzioni per lavorare al meglio».