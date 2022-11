TUTTO IN TV. Emma si racconta: il documentario su Prime Video

Arriva su Prime Video “Sbagliata ascendente Leone”, il docufilm dedicato ad Emma, una delle voci e personalità più forti del panorama artistico italiano contemporaneo, sarà disponibile in esclusiva a partire dal 29 novembre 2022. Il docufilm, diretto dal duo registico Bendo, composto da Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra, nasce da un’idea della stessa Emma Marrone che si racconta in prima persona. Un ritratto inedito dell’artista, del suo talento e della forte determinazione che la caratterizza, dentro e fuori dal palco. Un resoconto sincero della donna, del suo coraggio e delle sue fragilità, che sono la sua più grande forza. “Sbagliata ascendente Leone” si aggiunge alla collezione di titoli di Prime Video dedicati a cantanti italiani, come Tiziano Ferro e Laura Pausini.