TUTTO IN TV. Con l’aiuto del cielo

Prendono il via le indagini di Frate Clément (Mathieu Spinosi) e dell’ispettrice Taleb (Sabrina Ouazani), al centro della serie inedita “Con l’aiuto del Cielo“. Il seminarista, 33 anni, conosce il mondo solo attraverso i libri universitari. La giovane capitano di polizia, atea convinta, nel tempo libero si occupa di crescere tre sorelle. Tra omicidi e colpi di scena, la coppia scoprirà gli antichi misteri che circondano il monastero. Il crimedrama franco-belga – “Prière d’enquêter” (titolo originale) – è stato realizzato tra Montpellier, Brissac, Roquedur, Saint-Juliende-la-Nef, Sauve e Villeveyrac, location che ne enfatizzano ed esaltano il racconto. Apprezzato dal pubblico e dalla critica, la prima puntata andrà in onda martedì 22 alle 21.20 su Canale 5.

La trama e i protagonisti

I l capitano di polizia Elli Taleb, col suo vice Franck Gallo, lascia Montpellier per raggiungere un monastero nella quiete della campagna occitana. Ma non è una crisi mistica che spinge i due in quel luogo: un anziano frate è stato pugnalato con furiosa violenza durante le preghiere delle quattro del mattino. È in questo modo che Elli conosce Clement, un novizio, trovato da bambino dall’economo del convento e cresciuto tra frati e canti gregoriani. Oggi ha trentatrè anni, è arguto, colto, con uno spiccato fiuto per le indagini. Una volta uscito dalla rosa dei sospettati, si rivelerà un valido aiuto per il capitano Taleb, in questa e nelle prossime investigazioni. Ma si conquisterà un posto anche nell’affetto della colorata famiglia di Elli, costituita da lei e dalle tre sorelle minori. Intricato lo sviluppo del caso, tutti sembrano nascondere qualcosa, tutti sono possibili colpevoli, tranne quello vero, che si scoprirà alla fine, secondo tradizione. «Mi è piaciuto molto lavorare con Sabrina, un’attrice incredibile e generosa, una persona di grande profondità e sensibilità», racconta Mathieu Spinosi. «Il rapporto che s’instaura tra i due personaggi è davvero vincente: l’uno l’opposto dell’altro, ma complementari».