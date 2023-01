TUTTO IN TV. #Binario21, lo speciale con Liliana Segre

In occasione della Giornata della Memoria, la Senatrice a vita Liliana Segre, accompagnata da Fabio Fazio, conduce gli spettatori in un viaggio al Memoriale della Shoah della Stazione Centrale di Milano, per un evento televisivo esclusivo. Da quel luogo nascosto, il Binario 21, il 30 gennaio del 1944 partì il treno che condusse la tredicenne Liliana al campo di sterminino di Auschwitz, insieme ad altre 604 persone, fra cui suo padre Alberto, da dove fecero ritorno in 22. Ed è da quel sotterraneo che la Senatrice riapre il cassetto della memoria al pubblico di Rai 1 e ripercorre in diretta la storia di quella terribile giornata del ’44, per una testimonianza emozionante e personale, che diventa racconto civile collettivo.

PER RICORDARE: I FILM IN ONDA

Sono moltissimi gli spunti proposti da tutte le emittenti per la Giornata della Memoria. Sky Cinema Collection offre una programmazione dedicata fino al 29 gennaio, con due prime tv assolute, mercoledì “Harry Haft: Storia di un sopravvissuto”, che racconta la vicenda vera di un pugile professionista costretto a combattere con i suoi compagni di prigionia nel campo di Auschwitz, e venerdì il film d’animazione “Anna Frank e il diario segreto”. Mediaset propone su Canale 5, martedì 24, “Storia di una ladra di libri”, mentre sabato 28 su Rete 4 va in onda “Schindler’s List”, capolavoro di Steven Spielberg premiato con sette Oscar tra cui miglior film e regia. Giovedì 26 in prima tv in chiaro su Rai 2 un vero gioiellino: “Jojo Rabbit”. Il regista Taika Waititi rilegge il tema del nazismo visto con gli occhi di un bambino di dieci anni, Jojo Betzler. Timido e schivo, Jojo cerca di affrontare un mondo ostile assieme al suo amico immaginario: Adolf Hitler. Mercoledì La7 propone in prima tv “Edith”, documentario di Marco Zuin liberamente tratto dalla storia di Edith Eva Eger, giovane ballerina ungherese nel 1944 deportata nei campi di sterminio nazisti. A seguire viene proposto “Il bambino con il pigiama a righe”.