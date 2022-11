TUTTO IN TV. Bake Off Italia: la finale

Sfida dopo sfida, è arrivato l’appuntamento con il gran finale della decima edizione di “Bake Off Italia – Dolci in forno”, il cooking show condotto da Benedetta Parodi. Dopo un percorso lungo 14 episodi, i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia metteranno per l’ultima volta alla prova i concorrenti rimasti in gara, per poi assegnare il titolo di “Miglior pasticcere amatoriale d’Italia” sempre nella splendida cornice di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore. Ospite d’eccezione dell’ultima puntata sarà il maestro di pasticceria di fama internazionale Gino Fabbri vincitore del titolo di “Miglior Pasticciere dell’anno” nel 2009 e a capo della squadra italiana che, nel 2015, ha vinto la coppa del mondo di pasticceria.

Le ultime tre sfide della stagione

Anche la puntata finale sarà caratterizzata dalle tre classiche sfide, ma ogni prova vedrà un’eliminazione diretta. Si inizierà come sempre dalla prova creativa: i quattro finalisti dovranno rielborare quella che viene universalmente considerata la torta più difficile al mondo, la Kek Lapis, conosciuta anche come torta millestrati. Al termine di questa prova, uno dei finalisti verrà eliminato. Seguirà la prova tecnica, in cui i tre concorrenti rimasti in gara dovranno replicare un celebre dolce firmato dall’ospite d’eccezione Gino Fabbri: la sua inimitabile Torta Giubileo. Al termine delle sfide, saranno due i super finalisti che si contenderanno il titolo. I due aspiranti vincitori dovranno dimostrare di meritarsi il titolo realizzando un percorso composto da tre ricette: una torta classica da forno, un dolce al piatto e una monoporzione moderna. Chi vincerà il titolo di Miglior pasticciere amatoriale d’Italia? Lo scopriremo venerdì 2 alle 21.30 su Real Time. I forni di Bake Off Italia non si spegneranno e venerdì 9, il programma più dolce della tv vedrà sfidarsi famiglie di pasticcieri professionisti. Debutta infatti “Bake Off Italia: The Professionals – Affari di famiglia”, lo spinoff del cooking show che vedrà alla conduzione sempre Benedetta Parodi.