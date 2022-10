TUTTO IN TV. Arriva “Che c’è di nuovo”

Ilaria D’Amico torna in Rai e lo fa con un programma di approfondimento, che porta in scena fatti, persone e storie che rappresentano il cambiamento culturale che il Paese sta vivendo. La stessa conduttrice, in un’intervista rilasciata a “Tv Sorrisi e Canzoni”, racconta del suo nuovo progetto, “Che c’è di nuovo”, che prenderà il via a partire dal 27 ottobre in prima serata su Rai 2: «Torno in Rai, dove sono “nata”. Ho accettato molto volentieri la proposta di portare avanti un progetto “largo”, di formare un gruppo nuovo capitanato da Alessandro Sortino, che è un giornalista straordinario e che in questi anni ha formato tante nuove leve, insegnando loro soprattutto la tecnica del racconto filmato».

Il format del programma

Nel giovedì sera di Rai 2 arriva “Che c’è di nuovo”, condotto da Ilaria D’Amico e ideato da Alessandro Sortino, il nuovo programma di approfondimento che porta sulla scena fatti, persone e storie che interpretano il cambiamento che stiamo vivendo. La conduttrice avrà a disposizione monologhi brevi, interviste e reportage e li proporrà a una sorta di giuria composta da quattro ospiti fissi tra giornalisti, esperti e liberi pensatori, che ne discuteranno giudicandoli e dividendosi come in un talent show delle idee. In ogni puntata si affronterà il “fatto nuovo” della settimana (la “notizia” principale) ma si allargherà il campo anche a ciò che è nuovo perché magari poco raccontato nella politica, nella cronaca, nella società, nella cultura, nella scienza, sul web e nella vita di tutti i giorni. Le testimonianze avranno la forma di monologhi, affidati a persone comuni e note, che presenteranno di volta in volta ciò che è nuovo o particolarmente sentito nella loro esperienza. Ilaria D’Amico intervisterà alcuni dei suoi ospiti, fra cui politici, intellettuali, persone dello spettacolo, cercando sempre di raccogliere ciò che di nuovo sta emergendo nei fatti e nelle opinioni.