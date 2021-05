Tutto in novanta minuti Pirlo: «Niente radiolina. Pensiamo a vincere…»

Gli ultimi 90 minuti di Pirlo e Cristiano Ronaldo? Tutto dipenderà dalla qualificazione alla Champions League. Senza il quarto posto CR7 andrà allo United – già avviati i contatti – e difficilmente l’allenatore verrebbe riconfermato. Pirlo, alla vigilia, predica serenità. «La squadra ha recuperato bene, le vittorie ti aiutano a recuperare meglio», dice Pirlo. «C’è ancora adrenalina nei giocatori, questo ti porta a un recupero più veloce. Il Bologna è un’ottima squadra, l’ha dimostrato, gioca a calcio, crea tanto, ha ottimi giocatori e pure giovani. Sarà una partita difficile come all’andata. Non deve essere un nostro problema quello delle radioline perché noi dobbiamo pensare a vincere la nostra partita. Ci crediamo? Tanto. Eravamo morti dopo il Milan e invece ci hanno fatto rialzare, ci siamo rialzati da soli ma anche i risultati ci hanno dato modo di rivivere. Abbiamo questa possibilità, dobbiamo pensare alla partita per vincere, fare una grande gara e poi vedere cosa accade. Non dobbiamo avere rammarico a fine gara, pensare solo ai tre punti. La pressione c’è sempre stata, la vittoria ti dà entusiasmo, adrenalina, dobbiamo cavalcare il momento. Sono sempre stato con la testa alta e il petto in fuori, sono sicuro di aver fatto il mio al 100%, sono stato sempre chiaro e netto con tutti». «Perché la Juve dovrebbe riconfermarmi? Perché mi piace lavorare – continua Pirlo -, avere quest’adrenalina, questa pressione. Se facciamo questo lavoro è perché hai bisogno di sentire il sangue nelle vene per far succedere qualcosa di importante. Ho voglia di continuare, di lavorare per questa società. Lo farebbe chiunque». «Cosa mi ha dato fastidio? I risultati, alla fine non abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Sono un allenatore esigente e vincente, lo sono sempre stato da giocatore, anche da allenatore voglio ripetere le stesse emozioni. Essendo stato un vincente voglio continuare a vincere. Quest’anno ho imparato tanto, sono successe tante cose che mi possono essere d’aiuto per il futuro. Onestamente non credo che la società deciderà in base a ciò che succederà. Penso si siano fatti un’idea su tutta la stagione, sia per le cose fatte bene sia per quelle fatte male. Le decisioni non si prendono solo per una partita, vedremo quello che decideranno ma adesso siamo concentrati alla gara. Noi dobbiamo pensare a fare il nostro e vincere la partita». Infine su Ronaldo: «CR7 lo vedo ancora bianconero e concentrato, ha giocato con grande sacrificio. È concentrato sulla partita».