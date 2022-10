Tutti piangono Jessica Fletcher: in città impazzano i suoi bijoux

Con la morte di Angela Lansbury avvenuta martedì nella sua casa di Los Angeles, circondata dall’affetto dei suoi figli, non si mette la parola fine solo sul telefilm probabilmente più popolare di tutti i tempi ma, si dice addio anche a un personaggio diventato così familiare da rompere qualsiasi barriera tra finzione e realtà. Angela Lansbury o Jessica Fletcher, non fa differenza, perché lei, in qualsiasi modo la si voglia chiamare, rimarrà per sempre e per tutti la simpatica e attenta “Signora in giallo”. La scrittrice a caccia di omicidi che con la sua ficcante capacità di bucare il piccolo schermo è stata in grado di entrare nell’immaginario collettivo per non uscirne più. La “regina Elisabetta della tv”, più giovane di lei di un anno, con la quale si era più volte incontrata e che paradossalmente è mancata circa un mese prima. Di origini britanniche la Lansbury si era presto trasferita negli Stati Uniti per iniziare già all’età di 19 anni a calcare i palcoscenici e a scalare il successo. E oggi anche Torino, come il resto del mondo, la piange e si attacca con le unghie e con i denti a un’eredità che sarà certamente fatta dalle eterne repliche, ma non solo. Ed è proprio sotto la Mole che abbiamo scovato una vera chicca per i fan di Jessica Fletcher, ossia il negozio dedicato, tra gli altri, anche ai suoi gadget. Si tratta di Mony Bijoux Torino, in via Lagrange 10 dove impazzano, e da ieri ancora di più, gli orecchini con il suo volto da un lato e dall’altro la sua macchina da scrivere. E ci sono anche collane e spille. Insomma, un vero paradiso per chiunque voglia avere con sé un ricordo della mitica “Signora in giallo”. E c’è di più, andando a sbirciare tra le vetrine del negozio si trovano anche notevoli bijoux a tema regina Elisabetta, l’altra inglese più amata nel mondo il cui volto domina su tantissimi gadget diversi che in questo periodo stanno andando letteralmente a ruba. La “Signora in giallo”, però, è soprattutto tv, quella sana abitudine di accompagnare i propri momenti di relax con la leggerezza del thriller che ha fatto dei “non colpi di scena” un punto di forza in grado di conquistare tutti. E allora telecomando alla mano, tasto Rete4, è qui che dal lunedì al venerdì, all’una, da anni vanno in onda la repliche delle repliche delle 12 stagioni nate per la Cbs. E ieri boom di ascolti in occasione dell’omaggio speciale della rete che dopo la solita puntata ha mandato in onda il primo episodio della serie dal titolo “La signora in giallo. Chi ha ucciso Sherlock Holmes?”.

Nel curriculum della Lansbury, infine, ci sono grandi film, da “La lunga estate calda”, con Paul Newman e Orson Welles ad “Assassinio allo specchio”, passando per “Assassinio sul Nilo”. Tra i premi 6 Golden Globe e tre nomination all’Oscar come miglior attrice non protagonista.