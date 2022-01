Tutti in centro per Sfera, il trapper arriva in città: «Con il mio cibo sano»

E’ l’unico cantante italiano ad essere riuscito a registrare 17 milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore su Spotify grazie al suo ultimo album, “Famoso”, che proprio nei giorni scorsi ha ottenuto il quarto Disco di Platino. Sfera Ebbasta, il ragazzo di Cinisello Balsamo, il trapper dei trapper, un miracolo vivente, nato dal nulla e oggi persino sui maxi schermi di Times Square a New York, è pronto a sbarcare anche a Torino con la nuova scommessa.

E questa volta non si tratta di musica, ma di cibo. Anzi buon cibo: sano, biologico, leggero. Dopo annunci e rinvii, sarà, finalmente inaugurato lunedì 17 gennaio in piazza Carlo Felice 22, Healthy Color, la prima sede piemontese (le altre sono Milano e Roma) della catena di successo ideata e fondata appunto da Sfera insieme con l’altro idolo dei teenager, lo stilista Marcelo Burlon e dal calciatore Andrea Petagna. E i ragazzini torinesi non stanno più nella pelle. Anche ieri, giorno di festa per l’Epifania, il via vai in centro fra le vetrine colorate del locale con tanto di gigantografie del trapper, si è fatto intenso fin dalle prime ore del pomeriggio. L’obiettivo? Curiosare fra le serrande abbassate della scommessa più trendy di Torino. «Cerchiamo di sensibilizzare il nostro pubblico verso una maggiore attenzione al proprio corpo e al proprio organismo. Con Healthy Color mangiare sano è anche sinonimo di gusto e divertimento – spiega Sfera Ebbasta, anche per Burlon e Petagna -. In una società sempre di corsa nutrirsi in modo corretto non è mai facile e scontato. Healthy Color nasce proprio dalla volontà di proporre una valida alternativa nello scenario dei corner food attraverso una proposta che sia il più possibile equilibrata e salutare, ma soprattutto buona. Prendersi cura di se stessi e volersi bene sono atti di fondamentale importanza che dipendono anche dalle nostre scelte alimentari quotidiane in quanto Il cibo è vita ed energia».

Ma cosa c’è, quindi, in menù per i giovanissimi che non vedono l’ora di sedersi fra le pareti colorate di Healthy? «Poke, wok, burger, tartare, insalate, wrap, chips di platano e barbabietola, edamame e altre specialità fanno di Healthy Color un vero e proprio healthy fast food, con una scelta ampia per tutti i gusti». Nel menu di Healthy Color sono anche disponibili i burger di beyond meat, 100 per cento vegetali con consistenza e sapore incredibilmente uguali alla vera carne: la scelta ideale per chi predilige un tipo di alimentazione vegana o vegetariana. Ad accompagnare, i nuovi veggie nuggets a base di farina di frumento fritti ad aria. Un paradiso per gli amanti dell’ipocalorico, un messaggio intelligente di cui Sfera si fa portavoce per trascinare i suoi millennials verso il benessere. Rigorosamente a ritmo trap.