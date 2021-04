Tutti contro la pista ciclabile: «Spariranno 140 posti auto»

Via i posti auto, carreggiata ristretta e disagi per mezzi pubblici e negozianti. È quello che potrebbe accadere a Santa Rita quando, in via Gorizia, arriverà la pista ciclabile. Per questo la Circoscrizione 2, nel corso dell’ultima seduta di consiglio, ha espresso parere negativo in merito al nuovo tracciato di 2,2 chilometri su uno degli assi principali di Santa Rita. Progetto bocciato, dunque, perché andrebbe a peggiorare la viabilità generale della strada. Luisa Bernardini, presidente della Due, precisa che «nessuno è contrario alle piste ciclabili. Ma questo percorso non aiuta di certo la viabilità, anzi, peggiorerà le cose. Avremo una riduzione significativa di parcheggi, un restringimento della carreggiata e problemi per i pullman, perché – prosegue – i mezzi bloccheranno il transito degli altri veicoli quando si fermeranno per fare scendere e salire i pendolari».

La ciclabile di via Gorizia fa parte di un piano molto più ampio, che comprende in totale sette tracciati per i ciclisti. Nello specifico, il Comune userà parte dei soldi ricevuti dal governo per ampliare la rete cittadina, tramite il decreto sulle ciclovie urbane. Tre piste verranno fatte a nord, e quattro nell’area centro-sud. Una di queste è in via Gorizia, i cui cantieri secondo i piani dovrebbero iniziare in autunno e terminare l’anno prossimo. Due tracciati, quindi pista doppia, per un totale di 2,2 chilometri che interesseranno tutta via Gorizia, a partire da corso Cosenza, e pure un tratto di via Tolmino. «La pista ciclabile è stata sollecitata dalle tante scuole presenti lungo l’asse, per avere un percorso sicuro e connesso per i propri studenti, e rappresenta un’importante dorsale di collegamento al quartiere Santa Rita», hanno scritto i tecnici comunali all’interno del progetto di fattibilità. Tuttavia, a Santa Rita molti cittadini sono contrari al tracciato. Anche perché, stando ai numeri, parecchi posteggi verranno eliminati.

Circa 140, sommando i 120 nel tratto da corso Cosenza a corso Orbassano – che sono a spina di pesce e diventeranno in linea – e via Romolo Gessi, dove ne spariranno una ventina. E c’è pure il problema degli stalli per i disabili e del carico/scarico dei negozi. Entrambi dovranno essere spostati con l’arrivo della ciclabile. Tra l’altro, né la Circoscrizione né i cittadini sono stati coinvolti nel progetto. «Ci aspettavamo un percorso di co-progettazione – conclude Bernardini – e invece ci siamo trovati il progetto già fatto. Ma chi conosce via Gorizia sa che ci saranno problemi, perché la carreggiata passerà da due a una corsia. Se il Comune vuole migliorare la mobilità ciclabile, dovrebbe intervenire sulle piste già esistenti e ammalorate, come corso Agnelli».