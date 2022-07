Turismo: incontro tra Città metropolitana di Torino e FederAlberghi

Lavorare sulla destagionalizzazione del turismo, potenziare gli aspetti di promozione e commercializzazione del territorio per aumentare l’attrattività del Torinese fuori dal capoluogo, investendo sui collegamenti tra città e territorio, che vanno rafforzati.

Questi i punti affrontati oggi nell’incontro nella sede di Città metropolitana tra Sonia Cambursano, consigliera delegata allo sviluppo economico e al turismo, con Fabio Borio, presidente di FederAlberghi Torino e il direttore Roberto Anino.

Federalberghi Torino è l’associazione datoriale degli imprenditori turistico alberghieri cui aderiscono le imprese alberghiere ed extralberghiere, aderente anche a Confcommercio – AscomTorino.

“Abbiamo parlato delle esigenze di un settore moderno e complesso” commenta la consigliera Cambursano “La Città metropolitana di Torino ha interesse a collaborare con FederAlberghi e sviluppare con loro progettualità comune per rafforzare l’impresa turistica anche fuori dal capoluogo perchè Torino ha bisogno del territorio e viceversa”.

FederAlberghi gestisce anche un interessante Osservatorio permanente non solo sulle presenze turistiche ma soprattutto sulle ricadute economiche degli eventi turistici, come le fiere e i congressi di settore.