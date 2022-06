Tuffi, tramonti e champagne: l’estate romantica di Michelle

In fondo se lo dovevano pure aspettare, perché rimane nel gioco tra la parti. Michelle Hunziker questa settimana è al mare con le due figlie più piccole, Sole e Celeste ma solo qualche giorno fa era su uno yacht al largo della Gallura, in Sardegna, insieme al suo nuovo amore, il chirurgo Giovanni Angiolini. Nessuno può definirlo compagno, ma certamente le immagini pubblicate dalle riviste specializzate raccontano un’intimità e una confidenza molto intense.

Tra tuffi in mare, champagne e tramonti suggestivi, il feeling è sempre alto e il bel dottore sardo ha di fatto sostituito a tutti gli effetti Tomaso Trussardi, anche se l’ex marito di Michelle resta presente nella sua vita e soprattutto in quella delle due figlie. Di recente le ha portate a Gardaland e ha immortalato l’incontro con una serie di immagini postate sui social. Proprio le due figlie più piccole (Aurora ormai è indipendente da tempo) sarebbero il motivo che frena la showgirl dall’ufficializzare la storia con Giovanni Angiolini, come spiega il settimanale.

Michelle vorrebbe dare loro ancora del tempo per somatizzare la nuova situazione amorosa della mamma e quindi cerca di fare un passo alla volta. In effetti, ospite a “Verissimo” a febbraio, qualche mese fa aveva spiegato che il suo primo pensiero sono le figlie. «Loro sono la mia vita, la cosa più bella del mondo. Quando hai dei figli ti rendi conto che non c’è niente di più importante. Basta che stiano bene loro e tutto il resto si risolve. Sono stati dieci anni bellissimi, con due figlie stupende, e questo è da salvare. Una separazione è sempre un lutto da affrontare. È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio. Voglio tanto bene a Tomaso e gliene vorrò sempre».

E aveva ripensato alla sua storia con Eros Ramazzotti: «Quando affronti una separazione a 23 anni vivi tutta la parte emotiva con una potenza distruttiva immensa: ti senti morire dentro. Oggi ho l’esperienza di vita dalla mia parte, ma lasciarsi rimane sempre una grande sofferenza».