«Tu sei il mio chiodo fisso…». Ma lei lascia a casa l’anello

Nella storia del GF Vip le coppie nate nella casa e rimaste tali anche fuori stanno diventando molte. Tra queste Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi che hanno passato il traguardo del primo anno insieme ma non vogliono fermarsi qui.

L’ex Velino si è raccontato a Verissimo spiegando quando è forte il suo rapporto con la compagna ma anche quanto lo abbia fatto crescere il fatto di diventare padre a 27 anni anche se da tempo non sta più con Ariadna Romero che è la mamma di Leonardo: «Giulia è stata la prima donna che gli ho presentato, però ero sicuro del passo che stavo facendo, perché ero certo che con Giulia sarebbe stato qualcosa di importante. Sono molto contento del rapporto che si è creato tra Giulia e Ariadna, la mamma di Leo. Non ci sono bastoni tra le ruote, ma c’è serenità. E sono molto felice di questa serenità che si è creata».

Il figlio è un po’ come la sua coscienza: «Leonardo mi ha fatto diventare uomo, mi ha fatto crescere da un giorno all’altro, sia sul piano delle responsabilità che dell’amore che non puoi trovare da nessuna parte». E ora che con la Salemi hanno cominciato a progettare il futuro ci sarà spazio anche per un altro figlio insieme a lei? «La nostra è una storia in crescendo La prospettiva di allargare la famiglia c’è, ora capiamo un attimo con i tempi».

Dopo una delle ultime vacanze fatte insieme, a Parigi per i primi 12 mesi insieme, avevano fatto tappa a Roma ed era spuntato anche un anello e Giulia aveva commentato così: «In un momento in cui entrambi non cercavamo l’amore, ma forse era quello di cui avevamo più bisogno. Sono sempre più convinta che sei la persona giusta, per la prima volta so di non essere sola. Non posso immaginare il mio futuro senza di te. Tu sei il mio primo fan». Insomma ci sono tutte le premesse perché questo sia un vero, grande amore. E poi aveva spiegato che non indossava l’anello a forma di chiodo (la dedica è “Il mio chiodo fisso”) solo per un motivo: «Purtroppo è da stringere, è per quello che non ce l’ho. Sapete come sono… Ho paura di perderlo…». Anche per lui è così.