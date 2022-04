Truffe in rete e phishing: quali sono gli standard di sicurezza minimi dei siti web

2021, l’anno record delle truffe ai siti istituzionali

Negli ultimi due anni l’utilizzo di Internet si è esteso anche ad attività che prima venivano svolte prevalentemente di persona. Si pensi alle attività lavorative in smart working, ai corsi di vario tipo, alla spesa quotidiana. Inoltre vi sono stati forti incrementi anche in attività online prima marginali. Si pensi alla fruizione di contenuti in streaming come serie TV e podcast, o alle attività di gioco negli online casinò, scommesse virtuali e così via.

All’aumentare delle nostre attività online si sono impennati anche gli attacchi degli hacker. Il 2021 è stato un anno record per l’attacco ai siti istituzionali. Sono state ben 5.433 nel corso dell’anno, le azioni degli hacker contro grandi imprese, ma anche sui sistemi istituzionali nazionali e regionali. Mentre oltre 110 mila sono stati gli alert diramati per minacce informatiche di vario tipo. Tra le truffe scoperte dalla polizia postale anche quelle dirette alla sottrazione illecita degli archivi di Green Pass di cittadini italiani.

Gli standard di sicurezza per evitare il phishing e gli attacchi informatici

Chi si iscrive ai migliori siti casinò, chi attiva la funzionalità dell’home banking, chi apre un portafoglio elettronico dovrà inviare una copia del proprio documento di identità e codice fiscale. Chi fa transazioni sul web o ha conti di gioco online, dovrà inserire informazioni relative ai metodi di pagamento. Come essere sicuri e dormire sogni tranquilli? Il primo step è quello di rivolgersi esclusivamente a siti sicuri, come i siti casinò con regolare licenza. Questi hanno l’obbligo di inserire i propri dati societari in modo chiaro e facile da trovare. Se un sito appare fumoso e poco trasparente, meglio evitarlo.

I siti sicuri gestiscono i dati personali in conformità con il GDPR europeo, il loro utilizzo deve essere limitato alle finalità aziendali. Sono tenuti inoltre a fornire informazioni sul rispetto della privacy dell’utente e sulla gestione dei cookie. I portali di e-commerce e tutti quelli su cui navighiamo per le attività quotidiane devono utilizzare protocolli di crittografia SSL. Si tratta di tecnologie che garantiscono la sicurezza delle connessioni e anche la protezione dei dati scambiati fra utente e azienda.

Per quanto riguarda alcune attività, come i giochi di scommesse online, per le quali è richiesta una licenza, è sempre bene verificare che questa esista. I migliori casinò online live oltre alle informazioni societarie di cui sopra, devono esibire il logo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il numero di licenza per il gioco a distanza