Trovato in possesso di un panetto di hashish e di 1600 euro: arrestato 21enne in via Bistagno

Lo scorso mercoledì pomeriggio, personale della Squadra Volante ha notato in via Bistagno due giovani camminare insieme, i quali, alla vista della pattuglia di polizia, avevano accelerato il passo mostrandosi nervosi e agitati. Entrambi sono stati sottoposti a controllo: il maggiore, di 21 anni, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish di circa 100 grammi e della somma di 300 euro in contanti; il suo amico, di 19 anni, aveva con sé uno spinello.

Il controllo è proseguito nelle case ove i ragazzi vivono: a casa del 21enne sono state rinvenute alcune dosi preconfezionate e pronte alla vendita di hashish (2,3 grammi), un sacchetto trasparente contenente marijuana (7 grammi), due bilancini di precisione, materiale utile al confezionamento delle dosi e la somma di denaro contante di 1350 euro, verosimilmente provento di illecita attività, considerato che il ragazzo non svolge alcuna attività lavorativa.

A casa del 19enne è stata invece rinvenuta una dose di hashish nonché la targa anteriore di un’autovettura, risultata provento di furto. Il primo giovane è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; il secondo è stato denunciato per ricettazione e sanzionato amministrativamente per l’hashish in suo possesso.