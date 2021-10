Trovato in possesso di droga, si finge promesso sposo per sottrarsi all’arresto: 32enne in manette

E’ stato trovato in possesso di droga a Torino: fermato dagli agenti di Polizia, ha provato a opporsi all’arresto dicendo che di lì a poche ore avrebbe dovuto sposarsi.

ERA NOTO ALLA POLIZIA PER PRECEDENTI SPECIFICI

E’ accaduto in via Palestina: l’operazione è del Commissariato Barriera Milano. L’uomo, 32enne senegalese, era ben noto ai poliziotti per precedenti in maniera di stupefacenti. Fermato per un controllo, nascondeva degli involucri colorati all’interno del suo cavo orale.

ARRESTATO

Il suo fermo è scattato dopo che ha tentato di inghiottirle: erano dosi di crack, che il malvivente ha rigurgitato successivamente. Inutile anche la scusa di essere un promesso sposo per impietosire gli agenti: il 32enne, in passato sottoposto al divieto di dimora a Torino, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.