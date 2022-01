Trovato corpo senza vita in Gallura: è quello di Silvana Gandola, la torinese scomparsa 10 mesi fa

Sono di Silvana Gandola, 78 anni, originaria di Torino, i resti umani trovati ieri pomeriggio, in avanzato stato di decomposizione, nei pressi della foce del rio Vignola, in mezzo a una fitta vegetazione, in Gallura.

LA TRISTE CONFERMA DOPO I RILIEVI

La triste conferma sull’identità del cadavere è arrivata oggi dopo gli accertamenti tecnico scientifici compiuti dai carabinieri del nucleo investigativo della compagnia di Tempio Pausania, giunti sul posto per i rilievi di rito. Accanto a ciò che rimaneva del cadavere è stata, infatti, trovata una borsa contenente documenti, denaro contante ed altri oggetti personali di proprietà della donna.

SVANITA NEL NULLA DIECI MESI FA

Di Silvana Gandola si erano perse le tracce il 28 marzo del 2021. L’anziana era svanita nel nulla durante una passeggiata sulla spiaggia di San Silverio, tra Portobello e Vignola, nel territorio di Aglientu (Sassari). Il suo caso era stato trattato anche dalla trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto?“.

IL RITROVAMENTO IN UNA ZONA IMPERVIA

Il ritrovamento dei resti umani, in una zona impervia, coperta da una fitta vegetazione, lontana da sentieri battuti e strade, a poco più di un chilometro dalla spiaggia dove l’anziana stava passeggiando, è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, domenica 30 gennaio, quando un gruppo di cacciatori ne ha segnalato la presenza alle forze dell’ordine.

LA CONFERMA DAI DOCUMENTI

Fin dal primo momento i carabinieri avevano ipotizzato che avrebbe potuto trattarsi proprio del corpo della torinese scomparsa dieci mesi fa. Purtroppo i documenti contenuti nella borsa trovata accanto al cadavere, hanno fugato ogni dubbio: erano proprio quelli della Gandola.

LE INDAGINI DEI CARABINIERI

Si indaga adesso per capire cosa possa essere accaduto. Quel giorno di marzo la 78 enne, che qualche tempo prima della scomparsa, si era trasferita a Badesi (Sassari), era accompagnata, durante la passeggiata, dalla sua assistente, la quale raccontò di averla persa di vista. Una delle ipotesi, appunto, è che la malcapitata possa essersi smarrita.