Trovata morta in casa l’ex compagna della portiera della Juve

L’hanno trovata ai piedi del letto, il volto sfigurato dai morsi dei suoi cani che, con tutta probabilità, hanno tentato disperatamente di rianimarla. Lo scorso 4 luglio, in un appartamento di via Mercantini a Torino, è stata trovata morta Camille Neill, 27 anni, fidanzata di Pauline Peyraud-Magnin, portiere della Juventus Women e della nazionale francese.

Secondo indiscrezioni, le due si erano lasciate da qualche settimana ma non è chiaro se questa circostanza sia in relazione, in qualche modo, con la morte della 27enne che, in base alle ricostruzioni dei carabinieri, è avvenuta in conseguenza dell’assunzione di un mix di farmaci antidepressivi.

Nessun biglietto, nessun messaggio d’addio. Solo silenzio. Quello che ha fatto scattare l’allarme in Francia, dove un’amica di Camille ha contattato il consolato. La giovane lo scorso 1 luglio le aveva scritto una frase inquietante: “Non voglio più vivere”. E forse in quello stesso giorno ha compiuto il gesto fatale.

L’autopsia ha confermato la presenza di farmaci antidepressivi e acido muriatico nel corpo della ragazza. Peyraud-Magnin ha saputo la notizia ed è scesa in campo con la morte nel cuore nelle prime due partite della Francia a Euro 2022, vinte 5-1 sull’Italia e 2-1 sul Belgio.