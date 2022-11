Trova 4 milioni, premiato in caramelle

Anouar G, 38 anni, ha trovato un assegno di 4 milioni di sterline e lo ha restituito. Ma in cambio ha avuto una magra – ma golosa – ricompensa. Il fatto è avvenuto in Germania, a Francoforte, dove un 38enne in attesa del treno per recarsi a far visita alla madre, ha visto abbandonato un assegno intestato all’azienda tedesca di caramelle Haribo. Un assegno da ben 4 milioni di sterline, che equivalgono a oltre 4 milioni 600 mila euro.

L’uomo, nonostante la sorpresa (“Una cifra così grande non riesco neanche a immaginarla” ha dichiarato), ha però deciso di consegnarlo al legittimo intestatario, ma si è visto ringraziare con soli sei pacchetti di caramelle gommose. Haribo ha anche precisato che la scatola inviata al 38enne è “un pacchetto standard che di solito inviamo come ringraziamento”. Secondo quanto appreso dalle indagini l’assegno era stato emesso dal gruppo di supermercati Rewe nei confronti della multinazionale di dolciumi Haribo. Non è noto, al momento, il motivo per cui era stato perso nella stazione ferroviaria della città tedesca di Francoforte. Dal canto suo, l’azienda dolciaria Haribo ha spiegato ai media che si trattava di un assegno nominativo e che quindi nessuno, tranne appunto l’azienda di dolci, avrebbe potuto intascarlo. Per quanto riguarda il protagonista di questa incredibile vicenda, Anouar, non è rimasto deluso perché crede di aver salvato milioni all’azienda anche se crede che la ricompensa sia stata piuttosto stretta. “Ho pensato che fosse un po’ economico”, ha detto. Ma Haribo ha ribadito ai media: “Trattandosi di un assegno nominativo, nessuno tranne la nostra azienda avrebbe potuto riscattarlo. Per quanto riguarda il premio è quello che mandiamo di solito come ringraziamento”.