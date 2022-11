Troppi morosi nel condominio: 100 famiglie restano al freddo

Qualcuno l’ha già ribattezzata la battaglia del freddo e da un lato vede schierati gli inquilini che hanno regolarmente pagato le bollette, dall’altro i morosi. Circa il 70% degli inquilini di quattro palazzine popolari al civico 21 di via Cacciatori, a Nichelino, che non hanno saldato i conti. Così circa 100 persone rischiano di passare l’inverno a caldaie spente. Una situazione paradossale, assurta ieri agli onori delle cronache nazionale grazie all’intervento delle telecamere di Mattino Cinque.

Sono stati proprio i residenti “regolari”, infatti, a non approvare il consuntivo delle spese di riscaldamento 2021/22 perché non ritenevano giusto versare quote in più per coprire i debiti di chi non pagava. E i fornitori hanno chiuso i rubinetti. «Fino all’anno scorso accettavano pagamenti con ritardi fino a un anno – spiega l’amministratore Massimo D’Ambrosio -. Quest’anno, con i prezzi schizzati alle stelle, hanno staccato e non intendono accendere finché non saldiamo». «Si parla di un debito di circa 400mila euro – dice Gianni De Stefano, del Comitato di lotta contro il caro energia -. Non vogliamo fare una guerra tra chi è moroso e chi non lo è. Tra questi ci sono famiglie senza lavoro, con anziani e bambini a carico. Chiediamo l’intervento della Regione affinché eroghi fondi all’Atc per saldare parte del debito».

In una delle palazzine vivono i genitori di Laura Santospirito, presidente del Comitato di quartiere: «Nessuno deve stare al freddo – puntualizza -, ma bisogna capire come si è arrivati a una tale morosità e perché non vengono sigillati solo i termosifoni di chi non ha saldato. Non bisogna punire chi è in reale difficoltà, ma coloro che potrebbero pagare e non lo fanno. Se la situazione non si risolverà manifesteremo sotto la sede dell’Atc».

Del problema si sta occupando anche il sindaco Giampero Tolardo: «Oggi (ieri, ndr) c’è stato un incontro in Regione e giovedì ce ne sarà uno con Atc, fornitori e amministratori degli stabili: credo ci siano i margini per risolvere la situazione. Poi affronteremo la criticità delle 6 ore di accensione giornaliere». Intanto Atc ha confermato la sua disponibilità a saldare la quota di spettanza nei confronti dei fornitori: «Tuttavia – spiegano – ciò sarà possibile soltanto a consuntivo approvato. Siamo anche disponibili a verificare migliori condizioni di somministrazione, ma serve regolarizzare gli adempimenti mancanti».