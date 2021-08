Trofeo Gamper al Barcellona (senza Messi): Juventus (con CR7) battuta 3-0

Il Barcellona senza Messi batte la Juventus con Cristiano Ronaldo e conquista il Trofeo Gamper. Allegri sceglie Morata per coppia con la stella lusitana, ma la partita si mette subito male per i bianconeri.

Pronti, via e i catalani si portano in vantaggio col nuovo acquisto Depay. Al 20′ annullato un gol ai padroni di casa per fuorigioco di Griezmann. La squadra di Allegri crea occasioni ma non concretizza: si rientra negli spogliatoi sull’1-0.

Al 12′ il raddoppio del Barcellona con il colpo di testa di Braithwaite. Nel recupero arriva il tris di Puig.

Nel trofeo Gamper femminile le Juventus Women sono state travolte 6-0 dalle colleghe blaugrana. Gara senza storia: dopo 27′ le catalane erano già avanti di 5 reti.