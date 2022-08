Tris Torino in Coppa Italia: il Palermo va ko

Un Torino convincente batte il Palermo per 3 a 0 nell’esordio ufficiale stagionale e avanza in Coppa Italia. I granata superano il primo turno della competizione nazionale contro i rosanero, neo-promossi in Serie B e vogliosi di misurarsi con una compagine di livello superiore. La resistenza siciliana è efficace per oltre un tempo, ma alla distanza emerge la maggiore qualità dei padroni di casa. Il Toro sblocca il risultato al 54′ con Lukic e da quel momento la strada si fa in discesa. Il raddoppio arriva al 73esimo su colpo di testa di Radonjic, poi Pellegri, appena entrato, spinge in porta il primo pallone toccato e al 79′ fissa il risultato sul 3 a 0. Prossima avversaria della squadra Juric il Cittadella.