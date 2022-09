Prima sconfitta in campionato per il Toro di Ivan Juric. Al Gewiss Stadium di Bergamo finisce 3-1 per i nerazzurri. Seconda vittoria consecutiva per i bergamaschi mentre i granata restano fermi a 7 punti in classifica.

A decidere la gara una tripletta di Koopmeiners, autore di due delle tre reti su calcio di rigore. Nel mezzo la marcatura di Vlasic, che ha provato ad accorciare le distanze senza riuscirci.