Tris di Belotti in 20′: il Toro batte l’Empoli in rimonta

Ci pensa il Gallo. E il Torino batte l’Empoli 3-1 allo stadio Castellani, allungando così la sua serie positiva di risultati. Sono i toscani a portarsi in vantaggio al 56′ con un bel rasoterra.

Poi la squadra di Andreazzoli resta in dieci per il rosso a Verre, punito dopo il consulto col Var per un bruttissimo intervento su Pellegri. Al 71′ entra Belotti e risolve il match. Dopo 4′ rigore per i granata concesso per un tocco di mano di Stojanovic: il Gallo non sbaglia. All’87’ altro rigore per il Toro, sempre per fallo di mano di Stojanovic, che viene espulso (Empoli in nove). Dagli undici metri Belotti segna la rete del sorpasso, quella che vale tre punti per i ragazzi di Juric. Nel recupero il numero nove cala il tris finalizzando al meglio un assist di Brekalo.