Trentasei anni fa la tragedia dell’Heysel, la Juve: “Ricordo sempre vivo dentro tutti noi”

Trentasei anni fa la tragedia dell’Heysel. Trentanove morti, di cui 32 italiani, per le conseguenze dei disordini provocati dagli hooligans inglesi e dalla disorganizzazione della polizia belga, in occasione della finale di Coppa Campioni tra Juventus e Liverpool a Bruxelles.

Così la Juventus ricorda quella dolorosa giornata nel suo sito ufficiale: “Passano gli anni, ma il ricordo continua a fare male. Dal 1985, il 29 maggio rappresenta il giorno del silenzio e della commemorazione. Il giorno in cui tutti noi ci stringiamo per ricordare un momento assurdo che trasformò una serata di festa, nell’attesa di 90 minuti indimenticabili, in un incubo che resta scolpito nella storia. Sono emozioni di gioia ed entusiasmo, quelli che solitamente precedono una grande partita come quella che stava per iniziare allo stadio Heysel, ma che quella sera lasciarono il posto alla paura prima, al dolore poi”.