Tredici sacchi di cemento in spalla e via: ma quanto è forzuto il muratore?

Provateci voi a caricarvi un sacco di cemento sulle spalle. Credeteci: è bello pesante!! Due, poi, manco a parlarne. Volete metterne…tredici, uno sopra l’altro, suddivisi in due pile? Impossibile direte voi. Inumano!! Invece no, almeno a vedere questo video. Il muratore immortalato con lo smartphone è dotato, infatti, di una forza quasi soprannaturale. Uno dopo l’altro si fa consegnare i sacchi – tredici in tutto!! – dal collega e se li carica sulle spalle, andando via come se nulla fosse. Nota di cronaca: l’ultimo se lo porta in braccio!! Cose da pazzi!!